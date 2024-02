Giovedì incontro sul tema “Pillole di…sicurezza”

.

L’Istituto Comprensivo “Valesium” di Torchiarolo (BR) è stato selezionato, come unica scuola della

Provincia di Brindisi, per l’intervento formativo “Pillole di… Sicurezza! Educazione alla sicurezza stradale”.

Il primo incontro interattivo con le figure professionali coinvolte dall’ANSI e il team di esperti, il Dirigente

scolastico, i docenti, gli studenti delle classi prime e terze, sez. A e B, e una rappresentanza dei genitori, è

previsto per Giovedì 22 Febbraio 2024, a partire dalle ore 10:00, presso la Sala Consiliare del Comune di

Torchiarolo (BR), alla presenza delle autorità locali.

Si tratta di una iniziativa di ampio respiro, patrocinata dalla Città di Bari, dalla Prefettura di Bari, dal

Comando della Polizia Locale e supportata dall’Associazione Nazionale Scuola Italiana e ha come obiettivo

la sensibilizzazione dei più giovani alla sicurezza stradale, allo scopo di formarli alla responsabilità

individuale nei confronti della strada, alla consapevolezza dei comportamenti rischiosi, alla conoscenza del

proprio ambiente e al possesso del senso delle regole viste non come limite della libertà, ma quale sana

abitudine di vita.

Il Progetto è stato sostenuto e promosso dal Consiglio Regionale della Puglia – Sezione Biblioteca e

Comunicazione Istituzionale, che, ha accolto l’obiettivo lanciato dall’ONU di dimezzare la mortalità stradale

entro il 2030 in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Bari, il Moto Club Bari A.S.D.,

l’Associazione amici di Michele Visaggi, il Lions Club Bari San Nicola, i fumettisti, gli illustratori scientifici

Salvatore Modugno e Luna Montatore.

Questo tipo di eventi, sono ben accolti soprattutto in una realtà piccola come quella del Comune di

Torchiarolo, dove i ragazzi si possono muovere in autonomia, conoscendo la realtà che li attende e

contribuendo a ridurre gli incidenti, promuovendo, al contempo, la cultura della sicurezza