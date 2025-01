Giovedì la presentazione del progetto “Mai più soli”

Il prossimo 16 gennaio alle ore 18:00 presso Movimenti Laboratorio Urbano in via Felice Carena a Brindisi sarà ufficialmente presentato “Mai più soli”, progetto sostenuto da Fondazione CON IL SUD attraverso la quinta edizione del Bando Socio-Sanitario.

Il progetto, presentato da ERIDANO COOPERATIVA SOCIALE in collaborazione con il Consorzio Nazionale Cgm, l’Università del Salento, Auser Brindisi, Alzheimer Bari, la cooperativa “Giro di Boa” di Mesagne e l’associazione “Portatori di gioia” di Ceglie Messapica, intende offrire supporto a quanti affrontano quotidianamente la cura e l’assistenza delle persone affette da demenza o malattia di Alzheimer. Partners istituzionali del progetto sono il Comune di Brindisi, l’ASL di Brindisi ed il Comune di Cellino San Marco. Queste ultime, in particolare, siedono al tavolo della Dementhia Friendly Community di Cellino San Marco nell’ambito delle cui iniziative lo stesso progetto è maturato.

Da quando l’avviso è stato reso pubblico abbiamo perseguito l’obiettivo del finanziamento con grande determinazione. Non potevamo restare indifferenti né sostenere psicologicamente i vissuti di abbandono e disperazione riportati dai tanti caregivers incontrati presso il Centro Diurno per l’Alzheimer e negli incontri promossi dalla Comunità Amica delle Persone Con Demenza. Siamo consapevoli che non saremo in grado di dare a tutti risposte efficaci ed esaustive ma siamo convinti che, grazie al progetto, potremo dimostrare che, anche per affrontare il problema sanitario e sociale che l’aumento esponenziale delle persone affette da demenza rappresenta, è necessario superare l’approccio assistenziale e costruire processi di welfare comunitario “sostenibili ed innovativi”.

L’evento sarà l’occasione per richiamare l’attenzione, anche politica, sulla difficile situazione che vivono le persone ammalate di Alzheimer ed i loro caregivers e sull’urgenza di mettere in campo politiche di supporto adeguate. Per questo motivo abbiamo chiesto di intervenire, e cogliamo l’occasione per ringraziarli di aver accettato il nostro invito, la Presidente del Consiglio Regionale Loredana Capone, il Direttore del Dipartimento Welfare Valentina Romano, il Portavoce del Forum del Terzo Settore Puglia Davide Giove e la Presidente della Federazione Alzheimer Italia Katia Pinto.

La partecipazione pertanto, oltre che l’occasione per conoscere gli interventi che saranno realizzati sul territorio provinciale nei prossimi tre anni, sarà una importante manifestazione di solidarietà a queste persone che, pur vivendo sofferenze indicibili, non hanno capacità e possibilità di esprimerle.

Francesco Parisi

Presidente di Eridano Cooperativa Sociale