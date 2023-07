GIOVEDI’ RIUNIONE DELLE ASSOCIAZIONI CHE SI OCCUPANO DI ONCOLOGIA

Giovedì 6 luglio 2023, alle ore 16,00 presso la sede di Brindisi del CSV Brindisi-Lecce “Volontariato nel Salento”, in via Spagna, 16 quartiere Bozzano, riunione delle ASSOCIAZIONI che si occupano di ONCOLOGIA

sulle gravi problematiche inerenti i servizi sanitari pubblici erogati per la lotta al cancro in Provincia di Brindisi.

E’ necessario che il mondo del volontariato si faccia promotore di una campagna di sensibilizzazione e sollecitazione in merito ad un argomento che coinvolge e sconvolge la vita di persone, di famiglie, di comunità:

il cancro e il servizio sanitario pubblico, a partire dalle attuali deplorevoli liste d’attesa.

Non si può tacere o attendere con il cappello in mano, l’associazionismo oncologico prende l’iniziativa per sensibilizzare e sollecitare Istituzioni, famiglie, operatori sociali, sanitari, sindacati, politici.