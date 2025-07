Giovedì torna a riunirsi il Consiglio Provinciale

Il Presidente della Provincia di Brindisi Antonio Matarrelli ha convocato in via ordinaria, in seduta di 1^ convocazione, per il giorno giovedì 31 luglio alle ore 12.00, nel salone di rappresentanza dell’Ente (via De Leo 3; secondo piano), il Consiglio Provinciale.

All’esame i seguenti argomenti iscritti all’ordine del giorno:

1. Approvazione Verbale seduta di Consiglio Provinciale dell’1 luglio 2025;

2. Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2025 – Assestamento di bilancio 2025 (Art.193 e art.175 c.8 del Dlgs. 18 Agosto 2000 n.267”);

3. IV Variazione ordinaria al bilancio di previsione 2025 – 2027 – Art.

175, comma 3 TUEL;

4. Riconoscimento debiti fuori bilancio in relazione a Provvedimenti esecutivi, ai sensi dell’art. 194, comma 1 lett. a) del D.Lvo 267/2000.

Si ricorda che la riunione sarà ripresa e trasmessa in diretta streaming sul portale dedicato https://provinciabrindisi.consiglicloud.it