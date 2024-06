Giovedì un “Aperitivo al chiaro di luna”

La FONDAZIONE TONINO DI GIULIO, il CSV Brindisi-Lecce, la rete delle Associazioni ONCO-EMATOLOGICHE, con il Patrocinio della CITTA’ di BRINDISI,

di EUROPA DONNA ITALIA , EUROPA DONNA PUGLIA,

ORGANIZZANO:

GIOVEDI’ 6 giugno 2024, alle ore 19.00 presso la LEGA NAVALE di Brindisi un “APERITIVO AL CHIARO di LUNA”.

Obiettivo dell’evento è una raccolta fondi per acquistare un ECOGRAFO da donare all’ambulatorio di

SENOLOGIA ASL di via Dalmazia, Brindisi.

E’ necessario supportare con il nostro aiuto concreto medici e personale sanitario che lavorano con dedizione e grande professionalità.

Per svolgere al meglio questo lavoro servono apparecchiature aggiornate e sempre più sensibili.

L’ECOGRAfO che speriamo di acquistare è un dispositivo di ultima generazione che consente una vasta gamma di applicazioni, immagini eccellenti, sensibilissimo a tutto ciò

che è di piccolissime dimensioni.

Abbiamo deciso di supportare l’ambulatorio senologico di Via Dalmazia, presidio insostituibile per la prevenzione, gli screening, per venire incontro alle

continue richieste di visite senologiche di tante donne e in qualche caso anche di uomini che non riescono ad effettuarle per vari motivi, sicuramente le liste d’attesa e sempre

più frequentemente per motivi economici.

Siamo certi che la sensibilità di Cittadini, Imprenditori, Imprese pubbliche e private, Ordini Professionali, Associazioni, Club di servizio, non faranno mancare ancora una volta il loro sostegno.

In piena pandemia, infatti, siamo riusciti in poco tempo ad acquistare un apparecchio radiologico Wireless per l’Ospedale Perrino di Brindisi, per l’esecuzione delle indagini radiologiche in pazienti allettati

che non potevano essere spostati dalla terapia intensiva.

Attraverso la Stampa, che ringraziamo per il sostegno e costante impegno professionale alle iniziative delle Associazioni, informeremo tempestivamente la cittadinanza.

S ringraziano quanti hanno già aderitocon donazioni e alle varie iniziative svolte a Brindisi e provincia.