Gioventù Nazionale – Rifiuti parco dedicato a Melissa, questione di inciviltà e incuria!

Son passati 3 mesi da quando Gioventù Nazionale Brindisi ha commemorato, in occasione del 12° anniversario – la scomparsa di Melissa Bassi, e le ragazze ferite durante la tragedia che si abbatté sulle loro vite e su tutta la comunità scolastica dell’I.P.S.S.S.F.L. Morvillo Falcone, nella speranza che nessuno dimenticasse quanto accaduto; ed è proprio in quell’occasione che ci rivolgemmo al mondo dei grandi, affinché nulla restasse circoscritto a quel solo giorno di commemorazione.

Dopo quella tragedia, l’amministrazione che v’era all’epoca decise di dedicare un parco giochi -adiacente al luogo dell’attentato- a Melissa, per onorarne il ricordo.

Il parco, ogni giorno verte in condizioni davvero pietose, non per mancanza di attenzione dell’attuale amministrazione, che pure si confronta quotidianamente con il problema di tenere pulita nel migliore dei modi la città, ma per colpa di una parte della cittadinanza, incapace di riconoscere il valore simbolico di quel parco e quindi di preservarne a pieno la sua integrità.

Ci ritroviamo oggi, pertanto, costretti a rivolgerci nuovamente a quel mondo dei grandi, i quali evidentemente non hanno colto il nostro monito, ma anche e soprattutto alla nostra di generazione, anche essa partecipe purtroppo di questo degrado e inciviltà, che ai nostri occhi non può che apparire come un problema da gridare a gran voce, reclamano rispetto ed attenzione

Coordinatore Cittadino Gn Brindisi

Giuseppe Blasi