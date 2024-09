Gioventù Nazionale – Riqualificare un bene confiscato, una vittoria dello Stato!

Accogliamo con piacere la notizia del riutilizzo di un bene confiscato alla criminalità organizzata, già affidato alla gestione della “Eridano” Cooperativa Sociale e della ODV Auser Brindisi, che nella giornata di domani verrà inaugurato e presentato alla comunità cittadina alla presenza delle autorità rappresentative delle forze dell’ordine, della Curia e dell’Amministrazione Comunale.

La legalità rimane un nostro punto fisso, ed è per questo che esultiamo dinanzi a tali notizie, perché ciò vuol dire che ancora una volta lo Stato esce vincitore nella continua battaglia contro il cancro che si insinua nelle nostre vite, nella vita dei giovani, la MAFIA!

Domani pertanto, Gioventù Nazionale Brindisi presenzierà all’evento per dimostrare ancora una volta il totale sostegno all’attuale amministrazione comunale e per ricordare ancora una volta, perché non è mai abbastanza farlo, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, e con loro, tutte le persone che hanno dedicato la loro vita alla lotta Antimafia.

Giuseppe Blasi

Coordinatore Cittadino

Gioventù Nazionale