Giro d’Italia – Tutte le informazioni per il blocco della viabilità

108° GIRO D’ITALIA – Corsa ciclistica internazionale a tappe

4^ tappa Alberobello-Lecce del 13 maggio 2025

5^ tappa Ceglie Messapica-Matera del 14 maggio 2025

ADOTTATA IN PREFETTURA L’ORDINANZA DI SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE:

INFORMAZIONI UTILI SULLA VIABILITÀ PROVINCIALE

Come noto, è oramai imminente l’avvio della 108° edizione del Giro d’Italia, che, articolandosi in 21 differenti tappe, prenderà il via dall’Albania e proseguirà sul territorio italiano, con partenza il 13 maggio dal Comune di Alberobello e conclusione il 1° giugno nella città di Roma. La provincia di Brindisi sarà direttamente interessata dallo svolgimento della manifestazione sportiva nelle giornate del 13 e 14 maggio 2025.

In particolare, alla luce del percorso di gara e della scansione temporale tracciati dagli Organizzatori, la 4° tappa Alberobello-Lecce attraverserà i Comuni di Fasano, Via Roma alle ore 14:18 circa; Pezze di Greco – Fraz. Fasano, Corso Nazionale – S.P. 93 alle ore 14:27 circa; Ostuni, Via Pola – Via Papa Giovanni XXIII alle ore 14:50 circa; Ceglie Messapica – S.P. 26 alle ore 15:05 circa; Francavilla Fontana, Via San Francesco – S.P. 56 alle ore 15:23 circa; Oria, via D’Oria – Via Torre S. Susanna alle ore 15:31 circa; Torre Santa Susanna, Via Risorgimento – S.P. 68 alle ore 15:41 circa; San Pancrazio Salentino, Corso Umberto I – S.S.7ter alle ore 15:55 circa.

La 5° tappa Ceglie Messapica-Matera, invece, prenderà avvio alle ore 13.35 circa dal Comune di Ceglie Messapica, con partenza dallo Start Village allestito in Via Martiri delle Foibe e prosecuzione lungo la S.P. 581, verso il territorio della provincia di Taranto.

Inoltre, lo spettacolo della Carovana Rosa sarà anticipato di circa due ore dalla manifestazione ciclistica non competitiva, denominata Giro “E”, che prevede l’utilizzo di biciclette a pedalata assistita.

Quest’ultima partirà alle ore 11:50 circa del 13 maggio p.v. da Piazza Italia in Ostuni e, dopo un giro cittadino, i ciclisti, giunti in Viale Papa Giovanni XXIII, nel rispetto del Codice della Strada ed in regime di traffico ordinario, proseguiranno sul percorso autorizzato del 108° Giro d’Italia e raggiungeranno il traguardo nella città di Lecce, nella vigenza dei provvedimenti di sospensione temporanea della circolazione.

Al fine di assicurare lo svolgimento dell’evento in condizioni di sicurezza sia sotto il profilo tecnico e della viabilità sia sotto il profilo dell’ordine pubblico, in stretta sinergia tra tutti gli attori, istituzionali e non, coinvolti nella organizzazione e pianificazione della competizione ciclistica in argomento, sono state poste in essere numerose attività a ciò propedeutiche, tra cui riunioni del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e Tavoli Tecnici tematici.

Pertanto, con Ordinanza Prefettizia del 9 maggio 2025 è stata disposta, relativamente alle giornate del 13.05.2025 e 14.05.2025, la chiusura, in entrambi i sensi di marcia, dei tratti stradali ricadenti in questa provincia e interessati dalle predette manifestazioni due ore e mezza prima del passaggio della corsa fino al transito dell’ultimo atleta e, comunque, fino a cessate esigenze, al fine di consentire il passaggio della competizione denominata “Giro-E”, della carovana pubblicitaria e dei professionisti lungo le strade interessate dal percorso della gara.

Si segnala che, durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione, è fatto divieto di transito a qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia, del tratto stradale interessato dal passaggio dei concorrenti; è fatto divieto a qualsiasi veicolo di immettersi sul percorso interessato dal passaggio dei concorrenti; è fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli, provenienti da strade o aree che intersecano ovvero che si immettono sul percorso interessato dal passaggio dei concorrenti, di arrestarsi prima di impegnarlo, rispettando le segnalazioni manuali e/o luminose degli Organi preposti alla vigilanza o del personale dell’Organizzazione; è fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli ed ai pedoni di attraversare le strade suindicate.