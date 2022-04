Un 31enne è caduto dal muraglione del Monumento al Marinaio d’Italia di Brindisi. A dare l’allarme sono strati alcuni ragazzi che stavano facendo footing nella parte sottostante. Sul posto il personale del 118 che lo ha immediatamente condotto in ospedale dove versa in gravi condizioni con numerose fratture agli arti. Al momento non si sa se è caduto inavvertitamente o se ha tentato il suicidio.