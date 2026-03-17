Giù le mani dalla giustizia. Dibattito del MoV5 Stelle

Incontro questo pomeriggio a Brindisi, presso Palazzo Nervegna, per dire NO al referendum sulla Giustizia, organizzato dal Movimento 5 Stelle, dal titolo “Quando la politica vuole controllare la giustizia, la risposta è NO”.

Hanno partecipato gli europarlamentari Valentina Palmisano e Giuseppe Antoci, il vicepresidente del M5S Mario Turco, il coordinatore regionale M5S Puglia Leonardo Donno e l’ex magistrato Guglielmo Cataldi. L’incontro è’ stato moderato dal consigliere comunale di Brindisi Roberto Fusco. L’iniziativa dei 5 Stelle e’ stat9 un momento di confronto pubblico sulle ragioni del NO al referendum e sulla difesa dell’autonomia della magistratura e del principio secondo cui la legge è uguale per tutti.