Giulia Fortunato conquista la fascia “Gerry Moda” nella terza tappa di Miss Summer Salento 2025

Grande successo per la terza tappa di Miss Summer Salento 2025, svoltasi lo scorso 13 agosto nella splendida cornice del lungomare di Casalabate, con il patrocinio del Comune di Squinzano. L’evento, ideato e organizzato da Marcello Altomare e Niko Fiore, ha regalato al pubblico una serata di emozioni, spettacolo e glamour, confermando il concorso come uno degli appuntamenti più attesi dell’estate pugliese.

Protagonista assoluta della serata è stata Giulia Fortunato, di Squinzano, che si è aggiudicata la fascia Miss Summer Salento 2025 “Gerry Moda”, brillando per eleganza, personalità e carisma, conquistando il consenso unanime della giuria. Accanto a lei, Alessia Ligato ha ricevuto la prestigiosa fascia speciale “Art Photography 2025”, premiata dal celebre fotografo Giuseppe Bello Roma, autore degli scatti ufficiali della serata e noto per le sue collaborazioni con personalità del panorama artistico pugliese e nazionale.

La conduzione è stata affidata a Valentina Casilli, Assessora del Comune di Squinzano, che ha guidato il pubblico in un crescendo di emozioni tra sfilate, momenti di spettacolo e performance artistiche.

La giuria, composta da figure di rilievo tra cui Salvatore Vedruccio e Alessia Lionetti (rappresentanti del Comune), Marco Pagano graduato dell’esercito,insieme a Germano De Nigris e Adelaide De Filippo, ha valutato con attenzione le concorrenti, decretando le vincitrici della tappa.

Grande entusiasmo anche per i risultati della competizione: Elisea De Tommaso ed Eleonora Pulli hanno conquistato l’accesso diretto alla Finale di Miss Summer Salento 2025, mentre Rebecca Palumbo, Anastasia De Pascalis, Asia Altavilla e Gaia De Toma (Sponsor della serata”Gerry Moda”)hanno ottenuto il pass per la Semifinale, distinguendosi per talento, presenza scenica e determinazione.

Ad arricchire la serata, le performance della scuola di danza “Cuori Danzanti”, guidata dalla maestra Simona De Giuseppe, hanno incantato la platea con coreografie suggestive e danze orientali, regalando un tocco di magia e internazionalità.

Casalabate ha così ospitato un evento che unisce bellezza, arte e talento, confermando Miss Summer Salento come punto di riferimento per l’estate pugliese. Tra il fascino delle sue dune, torri, pini e antiche tradizioni, il borgo ha offerto una cornice perfetta per celebrare la bellezza e la cultura del territorio, tra il ritmo delle onde e la magia della memoria.