Giuliana De Sio e Alessandro Haber appassionano il pubblico del Verdi

Presso il Nuovo Teatro Verdi di Brindisi Giuliana De Sio e Alessandro Haber hanno portato in scena la commedia “La signora del martedì” di Massimo Carlotto, con la regia di Pierpaolo Sepe. Nel cast anche Paolo Sassanelli, Riccardo Festa e Samuele Fragiacomo. Un cast eccezionale con attori che sono riusciti a interpretare magistralmente i loro personaggi, creando un grande coinvolgimento e tanta curiosità negli spettatori. Una performance in equilibrio perfetto tra ironia e dramma che ha focalizzato l’attenzione fino all’imprevedibile conclusione. È la storia di Nanà, una signora che da nove anni, ogni martedì, si concede un’ora d’amore a pagamento con Bonamente Fanzago, un attore porno ormai al tramonto, che un tempo era stato innamorato di lei, anche se non ricambiato. Gli incontri avvengono in una pensione modesta, di proprietà del signore Alfredo Guastini, personaggio particolare e molto divertente che vive la sua condizione di travestito nascondendosi da un ambiente perbenista. Il clou della narrazione si ha con l’irruzione di Pietro Maria Belli, un giornalista scaltro che farà riemergere l’oscuro passato della donna. Alessandro Haber, nel ruolo del giornalista, dà un’interpretazione efficace di un uomo misterioso e crudele e lo fa con passione e grande coinvolgimento. Giuliana De Sio, Nanà, è strepitosa nella sua immedesimazione di una donna problematica con un passato difficile che tenta disperatamente di dimenticare. Il passato però riemerge con tutto il dolore e la disperazione. Uno spettacolo molto apprezzato dal pubblico che a momenti sorride e, poi, subito dopo, è coinvolto in tematiche importanti e imprevedibili. Un primo tempo quasi di conoscenza dei protagonisti e delle loro storie, ma è nel secondo tempo che la situazione precipita e tantissimi gli applausi al termine della performance da parte di un pubblico, in piedi per omaggiare gli attori, che ha dimostrato di avere molto apprezzato i particolari personaggi nati dall’immaginazione di Massimo Carlotto, un autore che è capace di dare voce al dolore e ai sentimenti profondi mettendoli a nudo. Una vera ovazione soprattutto per Alessandro Haber e per Giuliana De Sio, che sono stati veramente strepitosi e sconvolgenti nelle loro interpretazioni. Una performance teatrale veramente imperdibile. Anna Consales