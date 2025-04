“Dopo il successo di “Italia occulta”, Giuliano Turone torna a immergersi nelle vicende labirintiche intorno ad alcune inchieste delicate o controverse; a partire, soprattutto, dalla moltitudine di elementi emersi nell’ambito dell’ultimo, grande processo per la strage di Bologna- Benedetta Tobagi”. Presso il Museo Ribezzo di Brindisi, il Magistrato della Procura nazionale antimafia Giuliano Turone ha presentato il suo libro:”Crimini inconfessabili”. L’evento, nell’ambito della Rassegna culturale “Il mio libro va in biblioteca. Dialogo dell’autore con l’altro da sé”, è stato organizzato dalla Scuola di Formazione “Antonino Caponnetto”, in collaborazione con il polo biblio-museale di Brindisi e la Feltrinelli Point di Brindisi. Sono intervenuti: Emilia Mannozzi, Direttrice del polo biblio-museale di Brindisi; Raffaella Argentieri, Vice Presidente della Scuola di Formazione “Antonino Caponnetto”; Nando Benigno, coordinatore nazionale della Scuola di Formazione “Antonino Caponnetto”, che ha dialogato con l’autore. Giuliano Turone ha svolto per molti anni l’attività di giudice istruttore impegnandosi in inchieste di criminalità mafiosa, economica ed eversiva. Si è occupato della Costituzione quando era necessario difenderla, della violenza sulle donne con una rappresentazione teatrale. Scrittore molto apprezzato per la profondità dei suoi libri e docente universitario. Il libro focalizza il ventennio dell’Antistato che ha voluto e coperto le stragi (1973-1993) ed è, effettivamente, un pezzo di storia del nostro paese, frutto di un lavoro di ricerca rigoroso. Non sono pareri personali, ma, piuttosto, tragedie realmente vissute. Eventi che hanno scosso l’Italia intera, come l’assassinio di Aldo Moro. Il libro è dedicato alla memoria di Aldo Moro, Piersanti Mattarella, Enrico Berlinguer e, anche, a tutti coloro che hanno difeso la Costituzione. Moro, Mattarella e Berlinguer, tre uomini che sono stati grandi statisti della Repubblica Italiana. Uomini che sono stati ostacolati per ciò che hanno tentato di fare per la Repubblica Italiana. La storia di un ventennio attraverso stragi, delitti politici eccellenti, infiltrazioni criminali fino ai vertici dello Stato. Un libro importante che il dott. Turone sta presentando anche nelle scuole, riscuotendo interesse e partecipazione da parte dei docenti e dei ragazzi che interagiscono con interventi interessanti. Un libro per non dimenticare e per capire ciò che è effettivamente accaduto in quel tragico ventennio. Anna Consales