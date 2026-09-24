Giunta comunale – Un passo in avanti verso l’abbattimento del muro del “deposito catene”

Provvedimenti approvati dalla Giunta comunale di Brindisi nella seduta del 24 settembre 2026.

La Giunta comunale di Brindisi, nella riunione di questa mattina, giovedì 24 settembre 2026, ha approvato 21 provvedimenti istruiti dai Settori: Lavori pubblici e Mobilità urbana (6); Civica avvocatura e Affari Legali (6); Programmazione economia e sviluppo (7), Affari generali (1); Pianificazione e Gestione del Territorio (1).

L’Esecutivo cittadino ha adottato l’atto di indirizzo per restituire la piena fruibilità dell’area ex Molo Catene, interessata dal progetto «Il Giardino del Porto», mediante l’esecuzione di un intervento autonomo consistente nella rimodulazione del muro di cinta, con l’eliminazione del tratto attiguo al Monumento al Marinaio d’Italia e conservazione dell’impronta del perimetro originario.

Ha quindi deliberato l’accoglimento, su istanza delle società e associazioni sportive interessate, delle richieste di definizione dilazionata, in quattro rate, dei debiti afferenti i ticket per l’utilizzo di impianti sportivi e palestre scolastiche comunali riferiti alla stagione sportiva 2025/2026 e alle stagioni pregresse. Ha altresì stabilito che l’Ufficio Sport proceda, a partire dal mese di settembre 2026, all’assegnazione delle fasce orarie negli impianti sportivi e nelle palestre scolastiche per la stagione sportiva 2026/2027 anche in favore delle società che risultino debitrici per la stagione 2025/2026 e per le stagioni pregresse, esclusivamente al ricorrere del preciso rispetto della rateizzazione.

La Giunta comunale ha approvato il Protocollo d’Intesa tra Comune di Brindisi, Ordine degli Ingegneri, Ordine degli Architetti Pianificatori, paesaggisti e conservatori, Collegio dei Geometri e Geometri laureati della Provincia di Brindisi, Ordine dei Geologi della Regione Puglia, per attivare forme di collaborazione finalizzate alla redazione del Piano Urbanistico generale (PUG).

Approvato dall’Esecutivo il progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) relativo ai Lavori e Servizi ordinari e straordinari di manutenzione del sistema di videosorveglianza del Comune di Brindisi per un importo complessivo di 105.000 euro da realizzare in tre annualità.

Tra le altre decisioni assunte dalla Giunta, l’approvazione delle modifiche al Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle procedure selettive del Comune di Brindisi) e il rinnovo del servizio di mobilità in sharing free floating (es.: prendi il monopattino dove lo trovi e lo lasci dove vuoi) per ulteriori 12 mesi.

Nell’ambito del Programma europeo “Citizens, Equality, Rights and Values – CERV 2021–2027”,

finalizzato a proteggere e promuovere i diritti e i valori sanciti dai Trattati dell’Unione europea e dalla Carta dei diritti fondamentali, sostenendo e favorendo la partecipazione civica e democratica, l’Esecutivo cittadino ha stabilito che il Comune di Brindisi, condivida la proposta progettuale “Paesaggi mediterranei tra patrimonio storico e trasformazioni contemporanee”, promossa dall’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Brindisi, nonché la proposta “School of Fundamental Rights – Rights Makers for Territorial Transformation” (“Scuola dei Diritti Fondamentali – Promotori dei Diritti per la Trasformazione Territoriale”), promossa da diversi organismi del Terzo Settore e tesa a rafforzare la consapevolezza civica e le competenze dei giovani nella fascia di età 16–30 anni, promuovendo l’utilizzo della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

La Giunta ha quindi deciso l’adesione del Comune di Brindisi alla proposta progettuale “OFFICINA

FUTURO – Scuola-laboratorio di seconda occasione”, candidando un modello territoriale integrato rivolto a ragazze e ragazzi tra i 14 e i 21 anni a rischio di abbandono scolastico, già fuoriusciti dai percorsi ordinari di istruzione e formazione, con bassi livelli di competenza, fragilità motivazionale o difficoltà di reinserimento educativo, formativo e professionalizzante.

Sulla premessa che il Settore Lavori Pubblici e Trasporti detiene un patrimonio informativo di particolare rilievo per i cittadini e per le imprese – rete stradale e marciapiedi, regolamentazione della circolazione e della sosta, cantieri, edifici scolastici, verde pubblico, impianti sportivi, immobili comunali – la cui diffusione in formato aperto favorisce la sicurezza stradale, la pianificazione della mobilità, la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio pubblico, oltre che il controllo diffuso sull’azione amministrativa, la Giunta ha deciso l’adesione del Comune al portale regionale dei dati aperti «dati.puglia.it» per la pubblicazione gratuita dei dataset di titolarità del Comune di Brindisi.

Varie delibere riguardano la compartecipazione del Comune ad iniziative pubbliche. Fra queste, l’AppiaDay 2026 Brindisi, presentata dall’Associazione “Brindisi e le Antiche Strade”, in programma dal 1° al 4 di ottobre 2026; il “Disability Pride Brindisi”, manifestazione organizzata dalla Società Cooperativa Sociale Onlus “Oltre L’Orizzonte”, che si concluderà il 25 settembre prossimo, e, la “Settimana Francescana”, che si terrà a Brindisi dal 28 settembre al 4 ottobre 2026 in occasione della “Peregrinatio dei calzari di San Francesco” nella nostra Città.

La Giunta ha deciso la partecipazione del Comune di Brindisi, quale Ente capofila della rete territoriale di Servizio Civile Universale, all’Avviso per la presentazione dei programmi di intervento di Servizio Civile Universale per l’anno 2026.

Con apposita decisione, ancora, l’Esecutivo cittadino ha istituito il Premio Città di Brindisi “Donne che narrano di donne” che si terrà nell’ambito delle iniziative previste dalla manifestazione “Giallo e Nero di Puglia”, approvandone il Regolamento. Approvata, quindi, la partecipazione del Comune all’iniziativa Utopian Hours 2026, in programma a Torino il 16 e 17 ottobre prossimi. Si tratta del festival internazionale che, dedicato ai temi dell’innovazione e delle trasformazioni urbane e giunto alla sua decima edizione, dedica ampio spazio alle città medie come laboratori ideali di rigenerazione urbana. In quell’ambito – quale azione funzionale al rafforzamento del posizionamento nazionale e internazionale del capoluogo nell’ambito delle reti e del dibattito sulle città intermedie e sulle nuove politiche urbane – un tavolo di lavoro è dedicato alla Città di Brindisi.