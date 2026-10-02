Giunta Comunale – Via libera al trasporto pubblico fino al PalaPentassuglia ed alla manifestazione per la Festa dei Nonni

La Giunta comunale di Brindisi, nella seduta di oggi, venerdì 2 ottobre 2026, ha approvato tre provvedimenti istruiti dai settori: Gabinetto del sindaco (2), Ufficio traffico (1).

L’Esecutivo cittadino ha autorizzato la Società Trasporti Pubblici Brindisi S.p.A., quale impresa che gestisce direttamente ed esclusivamente i servizi integrati di trasporto pubblico locale nel Comune di Brindisi ad istituire il servizio di collegamento dal parcheggio di Via Spalato al Palasport “Elio Pentassuglia” in occasione delle 19 partite interne della Lega Basket Serie A2 della Valtur Brindisi anno 2026-2027, con prima gara utile per il giorno 4 ottobre prossimo.

La Giunta ha ancora approvato le compartecipazioni del Comune all’organizzazione della manifestazione in occasione della Festa dei Nonni 2026 che si terrà a Brindisi presso il Teatro Impero il 9 ottobre 2026 ed all’“History Date – La storia esce dai libri e torna a parlare di noi”, che si terrà a Brindisi 9 ottobre 2026 in forma itinerante e fortemente esperienziale.