Giunta di Brindisi – D’Attis (FI): “Avanti Marchionna. Si risolvano altri nodi politici e ci si concentri sul futuro della città”

Nota del commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis.

“La formazione della nuova Giunta comunale da parte del Sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, contribuisce a mettere fine ad un periodo obiettivamente difficile in cui si è perso il filo del dialogo tra i vari settori della vita amministrativa.

Alla fine, spero che prevalga il senso di responsabilità e siano sciolti gli ultimi nodi politici, completando in tempi strettissimi la Giunta per riprendere a pieno regime il cammino amministrativo, anche in considerazione delle gravi difficoltà che ci si trova a dover affrontare.

Esprimo, quindi, sostegno al Sindaco Marchionna che ha tenuto i nervi saldi e che ha continuato a lavorare con il massimo impegno per evitare gli innegabili ritardi nell’azione amministrativa. Sottolineo anche il senso di responsabilità di chi ha compreso le difficoltà del momento e ha messo a disposizione il proprio ruolo nell’interesse generale. Auguro alla Giunta di essere all’altezza di quanto Brindisi si aspetta e merita”.