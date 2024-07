Giunta Marchionna bis – Forse domani sarà la volta buona…

Ci sono delle evoluzioni nelle vicende legate al futuro amministrativo della città di Brindisi. Nel pomeriggio sarebbe stato visto recarsi a Palazzo di Città il coordiantore provinciale di Fratelli ‘dItalia Luigi caroli, ancvhe se non si conoscono i dettagli del colloquio con il sindaco Marchionna. A quanto pare, però, il partito di Giorgia Meloni non sarebbe ancora pronto a consegnare i due nominativi relativi ai due assessorati a sua disposizione e quindi domani il primo cittadino potrebbe procedere con la nomina di una Giunta provvisoria formata da sei assessori (Livia Antonucci, Daniela Maglie, Cosimo Elmo, Caterina Cozzolino, Ercole Saponaro e Rino Scarano). In quel caso resterebbero da riempire le caselle di fratelli d’Italia e dei Moderati.