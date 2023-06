GIUNTA MARCHIONNA PRONTA, GLI AUGURI DI DE MOLA (FI): “PER BRINDISI UN NUOVO CORSO”

La soddisfazione espressa dalla dirigente provinciale di Forza Italia per la nomina degli assessori

BRINDISI – “Per la città di Brindisi può finalmente cominciare un nuovo corso”. Ne è convinta Laura De Mola, dirigente provinciale di Forza Italia, che questa mattina ha voluto far giungere i suoi auguri alla nuova Giunta del neo eletto sindaco di Brindisi, Pino Marchionna.

“I miei auguri – sottolinea la De Mola – vanno in particolare a Gianluca Quarta (con delega ai Lavori Pubblici, Periferie e decoro urbano), Livia Antonucci (Bilancio e Programmazione) ed Ernestina Sicilia (Pubblica Istruzione), ben tre assessori “azzurri” che affiancheranno il sindaco Marchionna nelle sfide più delicate e cruciali per risollevare la città di Brindisi. Non sarà un compito facile – chiosa la dirigente provinciale – ma ci sono tutti gli strumenti in campo per tracciare finalmente un nuovo percorso per Brindisi e per tutti i brindisini, per coloro che hanno sostenuto il nome di Pino Marchionna ma anche, e soprattutto, per coloro che non l’hanno fatto. Da oggi c’è una squadra pronta al lavoro per il bene di tutta la città”.