Giunta – Nessun segnale da Fratelli d’Italia…

Sarà necessario attendere ancora per vedere completata la nuova Giunta comunale di Brindisi. Fratelli d’Italia, infatti, prende tempo per fornire i due nominativi da inserire nell’Esecutivo, di cui uno dovrà necessariamente corrispondere ad una donna.

Anzi, a giudicare dalle ultime dichiarazioni rilasciate alla stampa, il coordinatore provinciale Luigi Caroli sarebbe addirittura infastidito per il fatto che si dica in giro che è proprio il suo partito a tenere in stand-by il nuovo esecutivo.

A dire il vero, Caroli due nomi li avrebbe consegnati a Marchionna, ma erano due uomini e quindi è stato rispedito al mittente.

A quanto pare, il partito di Giorgia Meloni tornerà a riunirsi domani per tentare di risolvere il problema. Il primo cittadino pretende che la Giunta sia al completo prima della prossima seduta del consiglio comunale fissata per il 19 luglio. Ecco perché bisogna fare in fretta. Ma la partita è troppo delicata per commettere errori, tanto è vero che Caroli è alla ricerca della massima condivisione possibile.

Un dato, in ogni caso, è emerso con chiarezza in queste settimane di crisi politico-amministrativa nel capoluogo. Né il ministro Raffaele Fitto, né il coordinatore regionale Marcello Gemmato intendono intromettersi nelle vicende brindisine e quindi da Bari e da Roma non arriva alcun contributo in termini di chiarezza. Il tutto, anche in considerazione del fatto che prima o dopo la formazione della nuova Giunta ci sarà da aspettarsi una resa dei conti da parte dell’ormai ex vice sindaco Massimiliano Oggiano che nel partito ha il suo peso in termini di consenso. Staremo a vedere.