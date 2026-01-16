Giunta regionale – Caroli(Fdi): nessun assessore brindisino. Uno schiaffo al mio territorio

“Ancora una volta Brindisi e la sua provincia non sono pervenute! Come nella passata legislatura – dove solo sul finire fu nominato Fabiano Amati assessore – anche nella prima giunta Decaro il mio territorio non è rappresentato nell’esecutivo regionale, nessun brindisino è stato ritenuto all’altezza della nuova giunta, nessuno con le giuste competenze per ricoprire una delle tante deleghe, alcune nuove di zecca, che il presidente ha affidato questo pomeriggio a coloro, come ha sottolineato, lo affiancheranno nei prossimi 5 anni.

“È inutile sottolineare che come brindisino prima ancora che come consigliere regionale e coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia ritengo questa assenza uno schiaffo a Brindisi e alla sua provincia e alla prima occasione chiederò a Decaro il perché di questa penalizzazione territoriale.”