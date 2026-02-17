Giunta Regione Puglia, i provvedimenti principali della seduta odierna

ISTRUZIONE

Approvati i criteri per l’assegnazione delle borse di studio destinate a studenti e studentesse delle prime e seconde classi delle scuole secondarie di secondo grado per l’anno scolastico 2025/2026. La misura, finanziata attraverso il Fondo unico nazionale del welfare dello studente, prevede per la Regione Puglia uno stanziamento di oltre 2,5 milioni di euro. Il limite ISEE per l’accesso al beneficio è stato innalzato a 13.000 euro, che salgono a 15.748,78 euro per le famiglie con tre o più figli.

BILANCIO

Individuati gli interventi da finanziare per l’annualità 2026, per complessivi 4.075.000 euro, a valere sui contributi statali per la realizzazione di una o più opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per interventi di viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico, anche con la finalità di ridurre l’inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili.

FORMAZIONE

Per le misure formative che consentono l’accesso al “Fondo per le attività di formazione propedeutiche all’ottenimento della certificazione della parità di genere” la Sezione Formazione ha approvato l’Avviso pubblico per il finanziamento di interventi formativi propedeutici all’acquisizione della certificazione della parità di genere, per un importo complessivo pari a 191.736 euro. Alla scadenza dell’avviso erano pervenute n. 17 candidature, di cui n. 5 ammesse a finanziamento e per le quali è stato assunto l’impegno di spesa per complessivi 155.324 euro. Per questo oggi si è provveduto allo stanziamento della residua somma di 36.412 euro, al fine di finanziare ulteriori progetti.

ISTRUZIONE

Ci saranno altri 428.758 euro destinati ad integrare i contributi per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo e/o sussidi didattici in favore di studenti appartenenti a famiglie meno abbienti residenti in Puglia che frequentano le scuole secondarie di 1° e 2° grado rientranti nel sistema nazionale di istruzione e formazione.

La somma risulta dalle quote vincolate del risultato di amministrazione a seguito delle risorse incassate e non impegnate nell’esercizio finanziario 2025.

POLITICHE E MERCATO DEL LAVORO

Programma regionale biennale di interventi di collocamento mirato delle persone con disabilità, applicate le quote vincolate del risultato di amministrazione presunto, corrispondente alla somma di 11.000.000 euro , derivante dalle economie formatesi nell’esercizio 2025.

SALUTE

Adottate misure per il contenimento della spesa farmaceutica per acquisto diretto di medicinali mediante interventi volti a potenziare l’appropriatezza prescrittiva sui farmaci a brevetto scaduto a base dei principi attivi Denosumab e Aflibercept mediante l’utilizzo prioritario delle specialità medicinali biosimilari equivalenti aggiudicate nell’ambito della gara centralizzata regionale da parte del Soggetto Aggregatore InnovaPuglia S.p.A.

SVILUPPO ECONOMICO

Programma Interreg GRECIA-ITALIA 2021/2027, approvati il Piano di attività pluriennale per il supporto alle attività del Comitato Nazionale/Punto di Contatto Nazionale del Programma INTERREG NEXT MED 2021/2027 e lo Schema di Convenzione tra la Regione Puglia e il Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud (DPCOES) della Presidenza del Consiglio dei Ministri.