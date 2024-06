Giuseppe Margheriti eletto sindaco di Erchie, Laura De Mola (FI): “Ha premiato il lavoro di squadra”

Gli auguri della coordinatrice provinciale di Forza Italia, Laura De Mola, e del commissario regionale del partito, On. Mauro D’Attis

ERCHIE – Giuseppe Margheriti é stato eletto sindaco di Erchie. Il candidato di centrodestra ha ottenuto il 56,67% dei consensi e, forte del risultato raggiunto, si appresta ad amministrare il comune della provincia di Brindisi per la quarta volta.



“Un risultato importante – dichiara Laura De Mola, coordinatrice provinciale di Forza Italia – per il quale ha indubbiamente premiato il lavoro di squadra messo in atto da tutti i candidati. Al neoeletto sindaco Giuseppe Margheriti voglio far giungere gli auguri da parte di tutta la comunità di Forza Italia e dell’intero coordinamento provinciale, convinta che saprà essere per la sua città un sindaco attento alle esigenze dei cittadini e che ha contezza dei reali problemi della sua comunità. D’altra parte – conclude De Mola – in passato Margheriti lo ha già dimostrato proprio in veste di sindaco”.



Un augurio giunge anche dal commissario regionale di Forza Italia Puglia, l’On. Mauro D’Attis, che plaude al risultato conseguito ad Erchie da parte di Giuseppe Margheriti e della sua lista di candidati.