Giustizia : D’Attis(FI), “Separazione delle carriere riforma storica nel solco di Berlusconi”

«L’approvazione della separazione delle carriere rappresenta una svolta che segna la fine delle logiche correntizie e l’inizio di una giustizia più equilibrata e trasparente. È un atto di civiltà che garantisce al cittadino un giudice davvero terzo e rafforza la fiducia nello Stato di diritto. Forza Italia rivendica con orgoglio questa conquista, che porta la firma di Silvio Berlusconi, primo a indicarne la necessità, ed è stata resa possibile dalla guida del segretario nazionale Antonio Tajani e dal lavoro determinante del ministro Carlo Nordio e del sottosegretario Francesco Paolo Sisto. Una riforma che restituisce dignità alla magistratura e centralità al diritto di difesa, avvicinando l’Italia a un sistema giudiziario moderno, efficiente e rispettoso della Costituzione.» Lo dichiara in una nota Mauro D’Attis, deputato di Forza Italia.