Giustizia. Incontro del Comitato per il SÌ e FDI con Donzelli e Di Pietro

Giustizia. Incontro

Incontro questo pomeriggio presso una sala del cinema Andromeda con il Comitato per il SÌ al referendum sulla Giustizia. Presenti l’on. Giovanni Donzelli di FDI, l’ex magistrato e ex sen. Antonio Di Pietro, la presidente dell’Ordine degli avvocati di Brindisi, Daniela Faggiano, l’avv. Carlo Di Bello, il segretario cittadino di FDI, Massimiliano Oggiano, gli avvocati Ladislao Massari, presidente Camera penale, Carola Delli Santi e Luca Leoci. Tanti gli interventi moderati dal direttore della Gazzetta del Mezzogiorno, Mimmo Mazza. Tanti gli argomenti affrontati in maniera molto semplice per far comprendere a tutti le reali motivazioni del “Sì” al cambiamento della Giustizia Italiana. Molto apprezzato l’intervento di Di Pietro che ha spiegato come si svolge il giusto processo penale, tra indagini e dibattimento. Il PM ha tanti strumenti per indagare l’imputato. Il GIP controlla tutta questa fase e se e’ convinto dei motivi di rinvio a giudizio manda a processo l’imputato. Nel processo, la terziata’ delle funzioni c’è’ gia’. Questa terzieta’ non c’è’ nelle indagini preliminari dove ci sono solo magistrati inquirenti e giudice che hanno lo stesso CSM. Non ci sono avvocati difensori. Il problema e’ lì, ha spiegato Di Pietro. “A me questa riforma – ha detto- non mi interessa chi la fa, ma a me interessa che l’arbitro non fa parte più dei giocatori. Ripeto, e’ la fase delle indagini preliminari che necessita di questa riforma”.