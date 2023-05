GLADIATOR- BRINDISI = 0-2 – LA CRONACA

Il Brindisi batte 2-0 il Gladiator a Santa Maria Capua Vetere e, in virtù della vittoria per 6-1 della Cavese contro la Nocerina, si prepara allo spareggio promozione in programma la prossima settimana. È questo il verdetto dell’ultima giornata della regular season del campionato di Serie D, girone H: Santoro e Opoola (un gol per tempo) risolvono la pratica allo stadio Piccirillo e indirizzano le sorti del torneo verso un’altra (questa volta ultima) super sfida tra Brindisi e Cavese. Tutto semplice per gli uomini allenati da Ciro Danucci che, dopo la paura dei primi trenta minuti contratti e bloccati, archivia la faccenda non rischiando praticamente nulla. Fanno festa i trecento brindisini presenti nel settore ospiti: Santoro la sblocca allo scadere del primo tempo con un gran colpo di testa (su assist perfetto di Valenti) che bacia il palo e poi gonfia la rete alle spalle di un incolpevole Bufano. Al sessantesimo arriva lo 0-2 firmato dal solito Opoola che si smarca al centro dell’area e riceve un invito magistrale dal corner battuto da Maltese per insaccare a pochi passi dalla porta. Il doppio vantaggio rallenta i ritmi (con un Gladiator salvo in virtù della sconfitta della Nocerina) e permette a Ciro Danucci di richiamare subito in panchina i diffidati Dammacco, Valenti, Malaccari e Santoro per non correre il pericolo di una pesantissima ammonizione. Verso il finale sostituito anche un acciaccato Opoola in favore del coetaneo Esposito. Al triplice fischio il Brindisi festeggia con i suoi tifosi e lancia l’ennesima sfida alla Cavese: domenica si deciderà (questa volta definitivamente e ufficialmente) la promozione in Serie C.

Antonio Solazzo

foto Gianni Di Campi