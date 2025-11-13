Gli abitanti di via Nardelli 5 senza luce dal 4 novembre. Diffida a Comune e amministratore condominiale

Ecco la nota degli abitanti di via Nardelli:

siamo gli assegnatari degli alloggi comunali siti in via g. nardelli, 5

vorremmo portare all’attenzione generale la situazione assurda in cui ci troviamo nostro malgrado per colpe di terzi.

il nostro palazzo è privo di illuminazione pubblica da martedì 4 novembre senza aver ricevuto alcun preavviso di sospensione ne tantomeno solleciti per morosità relative alle utenze

in alcuni appartamenti vivono persone con disabilità importanti nonché malati oncologici, tanto è vero che alle ore 10:00 dello stesso giorno è stato richiesto l’intervento dei vigili del fuoco per permettere ad una signora non deambulante di raggiungere il quarto piano

l’assenza di energia elettrica, oltre a non permettere l’uso dell’ascensore, impedisce la visione degli apparecchi televisivi e l’attivazione delle autoclavi con disagi anche e soprattutto nell’erogazione dell’acqua

premettiamo che l’amministratore, interpellato, ci ha comunicato dell’esistenza di alcune fatture scadute a noi sconosciute

tra l’altro lo stesso non ci ha mai fornito alcun bilancio da diversi anni rendendo impossibile a noi conoscere la situazione debitoria

facciamo presente che questa è

la terza volta in pochi mesi che il condominio si trova in tale situazione di disagio con rischi per la vita di alcuni degli assegnatari

tanto premesso si invita e diffida il Comune al ripristino immediato delle utenze interrotte nonché alla supervisione degli addetti alla gestione degli immobili avvisando che, dovendo richiedere l’intervento del 118 per la salvaguardia della vita dei malati e disabili presenti nel palazzo e risultando impossibile intervenire tempestivamente a causa del mancato funzionamento dell’ascensore, ci costituiremo parte civile per i danni arrecati dal disservizio creato dall’incompetenza altrui

sottoliniamo l’assoluta disponibilità a saldare quanto dovuto pregando gli addetti di volerci mettere a corrente per tempo delle scadenze in modo da poter provvedere al versamento delle quote procapite come sempre fatto