“GLI ALBERI PER LA VITA” AL COMPRENSIVO CASALE-PARADISO

“Gli Alberi per la vita” all’Istituto Comprensivo Paradiso – Tuturano

In occasione della “Giornata Nazionale degli Alberi” – che ricorre il 21 novembre di ogni anno – l’I.C. “Paradiso-Tuturano” ha aderito all’iniziativa “Alberi per la vita”, promossa dall’Associazione ambientalista “Eterea”, con sede in San Pietro Vernotico.

La “Giornata Nazionale degli Alberi”, nota anche come “Festa degli Alberi”, è stata istituita on l’art. 1 della Legge n. 10 del 14/01/2013, al fine di promuovere la tutela dell’ambiente, la riduzione dell’inquinamento e la valorizzazione degli alberi.

La giornata di festa presso i diversi plessi dell’I.C. “Paradiso-Tuturano” ha visto il coinvolgimento di volontari che hanno tenuto una piccola lezione sull’albero e sulle sue funzioni in natura, per poi introdurre all’economia circolare sulla seconda e terza “R”, Riutilizzo e Riciclo. Successivamente, ai bambini è stato mostrato un semenzaio prodotto con materiali riutilizzati per far germogliare i semi, è stato illustrato il “compost”, come trasformazione del rifiuto umido in un fertilizzante naturale e bilanciato che serve a nutrire le piante.

Nel cortile della Scuola Primaria “De Amicis” di Tuturano, alunni, Docenti e Dirigente Scolastica hanno piantato, con l’aiuto dei volontari,18 alberelli di Ligustro, i quali daranno vita ad una siepe che, con i suoi colori e profumi mediterranei, accompagnerà i bambini lungo il percorso di entrata nel cortile.

Nei plessi di Scuola dell’Infanzia “San Pio” e “Sant’Antonio”, di Tuturano, sono state piantati due alberelli di querce.

Al temine della manifestazione sono stati consegnati a tutte le classi gli attestati di partecipazione.

Questa giornata di festa è stata vissuta dai piccoli alunni dell’I.C. “Paradiso-Tuturano” con grande emozione, divertimento, partecipazione attiva ed entusiasmo e li ha sensibilizzati al rispetto e alla salvaguardia dell’ambiente e degli alberi, che, oggi più che mai, rappresenta un nostro preciso dovere.