Gli Alunni di Bozzano a lezione sulla prevenzione con L’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco

Su invito dell’Istituto Comprensivo Bozzano-Centro, e grazie alla disponibilità della Dirigente Scolastica MariaLuisa Pastorelli e alla maestra Luciana Politano, c’è stato un incontro nell’aula magna con gli alunni delle classi quarte e l’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale, nella mattinata del 13 marzo c/o la sede di Bozzano in via Austria. La Sez. Provinciale di Brindisi, ha tenuto per circa due ore un incontro formativo e informativo sulla prevenzione sui pericoli derivanti da incidenti in ambienti domestici sia a casa che a scuola. Il progetto denominato “Consigli per la Sicurezza” relazionato dal Cons. Naz. dell’A.N.VV.F. Maurizio Saponaro con l’ausilio delle slide, coadiuvato anche da altri soci quali la Consigliera già Dirigente Scolastica Elvira D’alò, la Tesoriera Stefania Stefanelli e il socio Antonio Melissano.

Sono stati trattati gli argomenti riguardanti i pericoli, ai quali tutti possiamo essere esposti quotidianamente, del tipo: elettrico, cadute accidentali, gas, sostanze tossiche, acqua e fuoco. E’ proprio su quest’ultimo argomento, si è fatto riferimento a tutto ciò che è l’organizzazione dei Vigili del Fuoco, e di tutti gli interventi che fanno a 360°, sia in ambito locale che in campo Nazionale, e del ruolo che ricoprono nella Protezione Civile quale componente fondamentale nelle grandi emergenze Nazionali. E per quest’ultimo argomento, ci si è voluti soffermare sulle norme di comportamento in caso di terremoto a scuola. La lezione è stata interattiva, con gli alunni molto interessati che facevano in continuazione domande inerenti i vari argomenti illustrati. Il tutto ha affascinato gli alunni e i docenti, e dopo un lungo applauso finale, tutti gli alunni hanno cantato in coro il solito tormentone dedicato ai Vigili del Fuoco dal titolo “ Il Pompiere paura non ne ha “, il che ha ripagato moralmente il progetto gratuito, che la sez. di Brindisi porta avanti ormai da molti anni con orgoglio negli vari Istituti Scolastici territoriali. Infine, i rappresentanti dell’A.N.VV.F. hanno voluto omaggiare tutti gli alunni, con delle riviste dei Vigili del Fuoco, che sono state accettate con grande gioia da ognuno di loro.