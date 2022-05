GLI AMBULANTI DI FIVA E CASAMBULANTI PROTESTANO CONTRO L’AMMINISTRAZIONE DI MASSAFRA

Apprendiamo con stupore e rabbia, l’improvvisa decisione unilaterale dell’Amministrazione targata” Quarto” in riferimento all’Ordinanza Sindacale di sospensione nei giorni 07 e 14 Giugno 2022 dell’intero Mercato Settimanale del Comune di Massafra in concomitanza con la 69° Edizione del Carnevale Massafrese.

Premesso che è prerogativa del Sindaco adottare ordinanze contingibili e urgenti, ma, sommessamente non in questo modo senza un doveroso consulto con le Associazioni di Categoria e senza essere stati avvisati di tale decisione in tempi utili. A tale riguardo, preme evidenziare, per scrupolo di verità che, gli scriventi avevano abbondantemente in termini di tempistica consultato l’Assessore al ramo per chiedere rassicurazioni in merito alla sospensione, dopo aver ricevuto alcune rimostranze legittime da parte di molti Operatori Commerciali che frequentano il Mercato medesimo. Alla nostra richiesta, vi è stata rassicurazione vincolata alla decisione della Commissione per Pubblici Spettacoli convocata per giorno 26 c.m. che prefigurava un parziale spostamento di appena 15 stalli così evitando la totale chiusura del Mercato. Ad oggi, invece, assistiamo al classico ribaltone con l’adozione di un’Atto di pessima gestione Politica-Amministrativa da parte del Sindaco un vero e proprio eccesso di potere determinato da arroganza e superficialità, non tenendo conto minimamente di un legittimo impedimento al diritto al lavoro per centinaia di famiglie e Imprese nonché concessionarie dei posteggi. Oltre al danno anche la beffa!!!

Una Amministrazione che, a distanza di oltre 2 anni, continua imperterrita a sostenere una gravissima situazione transitoria di un Mercato inesistente sotto l’aspetto Autorizzativo e normativo nella sua interezza, dando margine di spazio a tutti coloro interessati a collocarsi arbitrariamente nel giorno di Mercato.

Sono più di 2 anni che, con senso di responsabilità interagiamo affinchè questa grave carenza e disastrosa gestione scellerata della cosa Pubblica, possa trovare sbocco ad una auspicabile conclusione finale che ha riguardato lo spostamento dell’intero Mercato. Vi sono fiumi di graduatorie e Determine Dirigenziali adottate in questi 2 anni e mezzo, senza una conclusione chiara della procedura.

Noi stigmatizziamo questo indecoroso attegiamento da parte del Sindaco avendo così toccato il fondo con quest’ultima decisione intrapresa in maniera autonoma senza un minimo di pudore e senza tutelare un comparto che, ancora oggi, rappresenta un segmento importante dell’economia del nostro territorio.

Per evitare ulteriore degenerazione della già citata situazione critica determinata dalla vostra volontà politica, formuliamo urgente richiesta d’incontro per ristabilire regole e un minimo di buon senso, evitando di giocare sulla pelle degli Ambulanti.

Francavilla Fontana lì, 25/05/2022

Il Coordinatore Provinciale Il Presidente

FIVA-CONFCOMMERCIO CASAMBULANTI

F.to Tommaso Attanasi F.to Salvatore Martina