“Gli ascensori alla stazione? Risultato raggiunto durante la passata amministrazione e per il costante pungolo del PD”

Il Consiglio Comunale di Brindisi ha approvato all’unanimità la mozione per sollecitare l’installazione di ascensori nella stazione ferroviaria cittadina. Un voto che arriva con grave ritardo, dato che già ieri Rete Ferroviaria Italiana, con nota ufficiale trasmessa via PEC, aveva confermato l’avvio dei lavori entro giugno 2025.

Un risultato ottenuto grazie all’azione concreta e costante di Andrea Vinciguerra, esponente della Direzione cittadina del Partito Democratico, che, dopo il notevole ritardo dei lavori e la mancata risposta alle sollecitazioni da parte del Comune di Brindisi, da mesi ha deciso di seguire la vicenda con determinazione e metodo, interloquendo direttamente con gli uffici competenti.

È bene chiarire che, come si legge nella comunicazione ricevuta da RFI il 26 maggio 2025, i lavori previsti includono la realizzazione di ascensori a servizio di tutti i marciapiedi, l’installazione di percorsi tattili per ipovedenti e non vedenti, la riqualificazione del fabbricato viaggiatori e degli spazi aperti al pubblico.

Un intervento strategico, già pianificato da tempo, e caldeggiato durante la scorsa amministrazione e in particolare dalla vicesindaco con delega ai trasporti Tiziana Brigante, che rientra nel piano nazionale PNRR per il miglioramento dell’accessibilità e della qualità del servizio ferroviario.

È singolare la narrazione di chi oggi cerca visibilità su un risultato che non gli appartiene. Il sindaco, da parte sua, non risulta aver attivato alcun canale concreto per sbloccare la situazione, né possono rivendicare meriti quanti si sono limitati a presentare un ordine del giorno quando ormai l’iter era già avviato, avendo un chiaro indirizzo di opere a farsi.

Il Partito Democratico rivendica l’importanza di un impegno costante, documentato e risolutivo. È così che si ottengono i risultati, non con le passerelle o i comunicati dell’ultima ora.

Partito Democratico di Brindisi