GLI AUGURI AL SINDACO MARCHIONNA DALLA CISL AZIENDALE DEL COMUNE DI BRINDISI

Giungano al nuovo Sindaco di Brindisi Pino Marchionna, le congratulazioni di questa segreteria

Aziendale CISL/FP Taranto-Brindisi, unitamente a quelle dei componenti la RSU aziendale, per la Sua elezione

e gli auguri di buon lavoro per il delicato ed impegnativo compito che L’attende.

Nello spirito di collaborazione, con la disponibilità al confronto e al dialogo che ha sempre

contraddistinto questa sigla sindacale, auspichiamo, per il bene della amministrazione comunale e per la

tutela dei diritti dei suoi lavoratori, si possa compiere un percorso condiviso volto al raggiungimento di

obiettivi comuni.



Il Segretario Aziendale CISL FP BR/TA

Antonio Palma