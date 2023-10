GLI IDONEI DEL CONCORSO PER VIGILI: SIAMO PRIGIONIERI DEL COMUNE DI BRINDISI…

Graduatoria concorso istruttori di vigilanza (Agente Polizia Locale) città di Brindisi

Scriviamo la presente nella qualità di idonei facenti parte della graduatoria del concorso di cui all’oggetto per rappresentare quanto segue.

Com’ è ormai tristemente noto agli occhi dell’opinione pubblica generale, la città di Brindisi versa in una condizione di estremo affanno economico, tanto da portare l’attuale amministrazione a redigere un bilancio previsionale dalle prospettive tutt’altro che rosee, prevedendo un numero di assunzioni per il triennio 2023/2024/2025 pari a zero.

L’ ennesima conferma che la situazione è particolarmente grave ci viene fornita dalle forze di opposizione nella seduta consiliare del 05/10/2023, secondo le quali, i numerosi pensionamenti dei prossimi mesi, senza nessuna nuova assunzione, comportano l’inevitabile immobilismo del sistema amministrativo del Comune.

Non è assolutamente nostra intenzione, in questa sede, addentrarci in questioni politico-amministrative (che deleghiamo volentieri a chi è più preparato e competente) ma, le vicende sopra riportate, riguardano, inevitabilmente, anche la nostra posizione di idonei al concorso di istruttori Agenti di Polizia Locale.

La graduatoria in cui siamo inseriti ha una validità ridotta nel tempo e, purtroppo, 12 mesi del nostro limitato tempo sono già infruttuosamente decorsi .

Comprendiamo che l’elezione del nuovo Sindaco abbia ritardato e posticipato la trattazione della vicenda ma la posizione in cui versiamo ci suggerisce di tralasciare l’individuazione del colpevole di turno e ci impone, altresì, di rivolgere i nostri appelli agli attuali amministratori pro-tempore.

Ebbene, considerate le circostanze, allo stato attuale ci troviamo politicamente prigionieri della volontà di questa maggioranza che, in nome di un non certo aiuto economico governativo , rifiuta categoricamente di cedere la graduatoria ad altri comuni, non permettendoci, di fatto, di poter godere della possibilità di un contratto di lavoro.

Benché si possono comprendere le ragioni alla base di questa presa di posizione da parte dell’amministrazione, il messaggio che intendiamo far giungere è un appello morale affinché, la giunta comunale, proceda alla cessione della graduatoria su base nazionale.

Auspichiamo che le nostre speranze lavorative non diventino baluardi di conquista di nessuna forza politica che, egoicamente, strumentalizza la nostra posizione per rivendicazioni egemoniche verso la corrente politica opposta.

Il nostro più sincero auspicio è che gli organi competenti, scevri da una visione miope e orgogliosa, riescano a scorgere che dietro la graduatoria non ci sono numeri o, peggio ancora, trofei politici per un ritorno elettorale, ma c’è un padre e una madre di famiglia, c’è la speranza in un futuro, ci sono giovani desiderosi di poter lavorare.

L’unico nostro interesse, oltre che speranza, è quello di sottoscrivere un meritato contratto di lavoro e, per far questo, esistono esclusivamente due strade percorribili: essere assunti dal comune proprietario della graduatoria, oppure procedere alla sua cessione.

Assodato che la speranza nella prima delle due soluzioni è stata ampiamente cancellata dalla pubblicazione del bilancio, l’unica via di uscita rimane la cessione della graduatoria.

In data 06/10/2023 lo scrivente, inoltre, sempre nella qualità di rappresentante in nome e per conto dei facenti parte della graduatoria, procede ad inviare una comunicazione a mezzo pec al Sindaco in carica, chiedendo, oltre alla cessione della graduatoria, un incontro tra le parti.

Ad oggi, non è pervenuta nessuna risposta del Sindaco.

Sicuramente (lo diciamo senza alcun sarcasmo che, viste le critiche circostanze, risulterebbe anche fuori luogo) l’Amministrazione è molto impegnata nella gestione pubblica della città ma, la situazione in cui versiamo ormai da tempo, necessita di una immediata e pronta soluzione.

Desideriamo, con questa lettera aperta e attraverso il vs organo di stampa, rendere pubblica questa situazione e chiedere ufficialmente un incontro al Sindaco ma, soprattutto, lanciare un appello a questa amministrazione e a tutti gli schieramenti politici affinché lavorassero in sinergia per la soluzione della incresciosa vicenda.

Lettera scritta e condivisa dagli appartenenti alla graduatoria di Brindisi per il concorso per agenti Polizia Locale.

Decliniamo, pertanto, la destinataria della presente da responsabilità sul contenuto della stessa di cui ne assumiamo la piena titolarità.

Brindisi, 09/10/2023

Gli idonei alla graduatoria -istruttore Agente polizia Locale- Brindisi