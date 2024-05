Gli studenti del corso di laurea in Infermieristica di Brindisi hanno incontrato il Papa

Questa mattina, nella imponente cornice di piazza San Pietro in Roma, gli studenti del corso di laurea in infermieristica e fisioterapia del polo universitario “V.Valerio” di Brindisi, accompagnati dalla dottoressa Gabriella Chionna, presidente del corso di laurea, dai tutor dottoressa Gianna Cavino, dottoressa Mimma Caputo, dottor Antonio Scarpa, dal direttore generale della Asl di Brindisi e grazie alla presenza e supporto di Don Luca della Parrocchia San Giustino de Jacobis, hanno incontrato Sua Santità Papa Francesco che nel suo saluto e benedizione ai partecipanti ha invitato ad avere come centralità del nostro operato la persona umana bisognosa di ogni cura. Un momento di grande emozione e carisma che trova nella sua lectio sull’umiltà l’espressione dell’essere di ogni persona in particolare degli operatori della sanità, angeli della salute.