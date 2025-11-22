Gli studenti del “Flacco” incontrano il dott. De Filippo de “I’mpresa”

Mercoledì 26 novembre 2025, alle ore 9.30, nella Biblioteca della sede del Flacco, gli studenti del terzo, quarto e quinto anno, incontreranno il dott. Luigi De Filippo, fondatore di I’mpresa.

I’MPRESA è un network professionale, con sede a Brindisi, e operativo sull’intero territorio nazionale. Offre consulenza per imprese e supporto alle PMI unendo competenze trasversali per semplificare il percorso dell’imprenditore: dalla creazione dell’azienda alla sua espansione strategica.

Un team di professionisti, coordinati dal dott. Luigi De Filippo, presenterà agli studenti le opportunità da cogliere per avviare un’impresa, per trasformare un sogno in un progetto concreto.