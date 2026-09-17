Gli studenti del Liceo Musicale “Durano” alla cerimonia commemorativa per gli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi

Si terrà il 21 settembre, presso il Salone della Prefettura di Brindisi, la cerimonia commemorativa dedicata alla Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la Seconda guerra mondiale, ricorrenza istituita dalla Legge 13 gennaio 2025, n. 6.

All’importante appuntamento istituzionale prenderà parte una delegazione di studenti del Liceo Musicale “Durano” di Brindisi, invitata a offrire un contributo musicale alla cerimonia.

Gli studenti, guidati dal prof. Bagnato, eseguiranno due brani particolarmente significativi in un contesto istituzionale e commemorativo: l’Inno nazionale italiano e l’Inno europeo.

La partecipazione del Liceo Musicale “Durano” assume un particolare valore educativo e simbolico: attraverso la musica, le nuove generazioni sono chiamate a custodire e trasmettere una memoria che appartiene alla storia del Paese e che continua a interrogare il presente.

La Legge 13 gennaio 2025, n. 6 ha istituito il 20 settembre di ogni anno quale Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi, con l’obiettivo di conservare la memoria dei cittadini italiani, militari e civili, che, dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943, furono internati nei campi tedeschi, subendo violenze fisiche e morali. La norma intende inoltre onorare la memoria dei militari italiani uccisi per il loro rifiuto di collaborare con il regime nazionalsocialista e con la Repubblica Sociale Italiana.

La cerimonia rappresenta dunque un momento di riflessione sulla memoria storica, sulla dignità della persona e sul valore delle scelte compiute da tanti italiani in uno dei periodi più drammatici della storia contemporanea. Il coinvolgimento degli studenti rende ancora più significativo questo appuntamento, affidando alle giovani generazioni il compito di conoscere il passato e di contribuire alla costruzione di una cultura fondata sulla pace, sulla libertà e sulla convivenza democratica.

La presenza del Liceo Musicale “Durano” testimonia inoltre il ruolo che la scuola può svolgere nella vita della comunità e nelle occasioni di memoria civile: la musica diventa linguaggio capace di accompagnare il raccoglimento, unire le persone e dare voce ai valori che la cerimonia intende richiamare.

Con la partecipazione degli studenti e dei loro docenti, il Liceo Musicale “Durano” rinnova così il proprio impegno nel coniugare formazione, cultura e cittadinanza.