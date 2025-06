Gli studenti del “Palumbo” giovani Ciceroni nel museo Faldetta

Nell’ambito dei progetti inseriti nell’annuale PCTO, ovvero i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento, ex Alternanza scuola-lavoro, alcuni studenti delle classi intermedie del Liceo psicopedagogico “Palumbo” dí Brindisi hanno supportato nel pomeriggio turisti e crocieristi nel museo archeologico ‘Faldetta” di Brindisi, animando le visite presso i vari settori della struttura musealw, ripercorrendo la storia dei manufatti inseriti nelle varie bacheche. Si tratta in generale di attività formative inerenti il settore culturale che gli studenti svolgono per acquisire competenze pratiche e orientamento professionale.