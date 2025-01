Gli studenti di Carovigno hanno incontrato le istituzioni per riflettere sul “Giorno della Memoria 2025”

Nell’ambito delle manifestazioni organizzate per il “Giorno della Memoria 2025”, presso la Sala Consiliare del Comune di Carovigno si è tenuto un incontro molto interessante. L’iniziativa è stata promossa dal Comune di Carovigno e l’Associazione “Le Colonne”, con la Presidente, dott.ssa Anna Cinti. Il “Giorno della Memoria” è stato istituito in Italia con la legge 20 luglio, n.211 per ricordare tutto quello che è successo il 27 gennaio 1945, 80 anni fa, quando le truppe sovietiche entrarono, per la prima volta, nel campo di concentramento di Auschwitz, il più tristemente noto tra i campi di sterminio diffusi in tutta l’Europa centro-orientale.L’incontro è stato arricchito da un reading teatrale “Voci della Memoria”, interpretato dagli allievi del Corso Avanzato della Scuola di Teatro “Astrea”, sotto la direzione artistica di Marilù Sbano. La performance ha focalizzato il processo di accertamento dei crimini commessi nei campi di concentramento di Auschwitz e Terezi’n tra il 1940 e il 1945, con le testimonianze dei sopravvissuti a quell’orrore. Gli attori hanno dato voce alle parole di Sami Modiano, Piero Terracina, Ruth Elias, Gabriella Ajo’, Eva Pickova’, Alice Herz-Sommer ed Helg Weiss. Grande coinvolgimento per gli studenti delle classi terze dell’Istituto Comprensivo di Carovigno che hanno seguito con molta attenzione il reading e gli interventi istituzionali. Sono intervenuti: dott. Massimo Lanzilotti, Sindaco di Carovigno, dott.ssa Sabrina Franco, Assessore alla Cultura, prof.ssa Sabrina Bagnulo, Dirigente Scolastica e il dott. Francesco Romano per l’Associazione “Le Colonne”. È necessario ricordare ogni giorno, ma è importante avere una giornata per una memoria collettiva. “Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario, perché ciò che è accaduto può ritornare-Primo Levi”. “La Memoria è l’unico vaccino contro l’indifferenza-Liliana Segre”. Anna Consales