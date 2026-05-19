Global School Prize” – Il ‘Majorana’ conquista il primo posto al mondo. Contessa (Ance Brindisi): “E’ un successo che aiuta la Puglia e l’Italia a raggiungere obiettivi prestigiosi”

La notizia rimbalzata da Londra sull’aggiudicazione del primo premio all’IISS Majorana nel “Global Schools Prize” rappresenta un risultato straordinario per la Puglia e, più in generale, per il nostro paese. Innovare la scuola attraverso l’utilizzo consapevole dell’Intelligenza Artificiale non è per nulla scontato e proprio per questo l’obiettivo raggiunto dalla scuola diretta da Salvatore Giuliano assume un valore così importante che ha i contorni di un riscatto per il Sud, troppe volte descritto negativamente in termini di arretratezza.

Il dirigente scolastico Giuliano, tra l’altro, ha costruito un team di prim’ordine grazie alla professionalità del personale docente e degli stessi studenti che continuano ad affrontare queste sfide con il massimo impegno, nella consapevolezza che non ci sono limiti alla crescita dei percorsi formativi.

In questa ottica, noi di Ance Brindisi siamo lieti di aver già intrapreso percorsi di collaborazione per trasferire nelle nostre aziende competenze digitali, innovazione e utilizzo responsabile dell’intelligenza artificiale di cui il “Majorana” è ormai il portabandiera a livello mondiale.

Angelo Contessa- Presidente Ance Brindisi