Global Schools Prize 2025: il Majorana di Brindisi sulla vetta del mondo! Contessa (Ance): “Orgoglio del territorio e modello internazionale di innovazione educativa”

Il Presidente di ANCE Brindisi, Angelo Contessa, esprime grande soddisfazione e profondo orgoglio per lo straordinario riconoscimento ottenuto dall’IISS Ettore Majorana, vincitore del premio internazionale “AI Transformation” al Global Schools Prize 2025, promosso dalla Varkei Foundation, grazie al progetto: BOOK IN PROGRESS AI. Un risultato di assoluto valore che porta Brindisi, la Puglia e l’Italia al centro del dibattito mondiale sull’innovazione nella scuola e sull’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale come strumento concreto di crescita educativa e sociale. Quello raggiunto dal Majorana – dichiara il Presidente Angelo Contessa – è un traguardo che riempie di orgoglio tutto il nostro territorio. Vincere un premio globale dedicato alla trasformazione educativa attraverso l’AI significa dimostrare che anche dal Sud Italia possono nascere modelli innovativi capaci di competere con le migliori realtà internazionali. È il successo di una comunità scolastica coraggiosa, competente e visionaria. Il Presidente Contessa sottolinea inoltre come questo riconoscimento confermi il valore del lavoro svolto dal Dirigente scolastico Salvatore Giuliano, dai docenti e dagli studenti dell’istituto, capaci di costruire nel tempo un’esperienza educativa d’avanguardia, riconosciuta oggi a livello mondiale. Proprio nei giorni scorsi – aggiunge Contessa – abbiamo avuto il piacere di incontrare il Preside Giuliano e di condividere una visione comune sull’importanza di creare un collegamento sempre più forte tra scuola, innovazione e sistema produttivo. In quell’occasione abbiamo concordato l’avvio di una collaborazione tra il Majorana e il sistema associativo ANCE Brindisi, con l’obiettivo di sviluppare percorsi comuni sui temi della formazione, delle competenze digitali, dell’intelligenza artificiale e dell’innovazione applicata ai settori produttivi. Per ANCE Brindisi, il successo del Majorana rappresenta un esempio concreto di come investire nella conoscenza, nella tecnologia e nei giovani significhi costruire il futuro del territorio. L’innovazione non ha confini geografici – conclude il Presidente di ANCE Brindisi – e il Majorana oggi dimostra al mondo che Brindisi può essere laboratorio di eccellenza, creatività e futuro.