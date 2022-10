GLORIA MARIA ZURLO E’ LA NUOVA PRESIDENTE DEL GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI DI CONFCOMMERCIO BRINDISI

Si è svolta a Brindisi, presso la sede provinciale di Confcommercio, alla presenza della Presidente di Confcommercio della provincia di Brindisi Anna Rita Montanaro, l’assemblea generale per il rinnovo delle cariche sociali del Gruppo Giovani Imprenditori della Confcommercio di Brindisi.

Dopo un ampio dibattito sulle problematiche riguardanti il settore del commercio nel territorio brindisino e sulle soluzioni proposte da Confcommercio, sia a livello nazionale che a livello locale, si è passati al rinnovo delle cariche sociali.

Gloria Maria Zurlo (servizi sanitari) è stata eletta all’unanimità Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confcommercio per la provincia di Brindisi.

Eletto all’unanimità anche il Consiglio direttivo che risulta composto da Antimo Martina (enoteca), Giuseppe La Sorella (Unibed), Federica Rosato (farmaceutico), Verdiana Carone (alimentare), Cristina Cuppone (ottica), Alessandro Martellotta (servizi sanitari), Marco Saracino (enoteca), Francesco Candita (immobiliare) e da Aldo Allegretti (servizi sanitari).

“Siamo perfettamente consapevoli dell’importanza che le associazioni di categoria come la nostra possono assumere nei processi di ripresa dell’intero comparto commerciale – ha affermato la neo Presidente Zurlo al termine dei lavori – Noi giovani, anche in provincia di Brindisi, puntiamo a svolgere un ruolo propositivo. Entro la fine dell’anno organizzeremo un evento per porre l’attenzione proprio sui problemi che affrontano i giovani che decidono di avviare un’attività commerciale. Ovviamente il tutto avverrà in piena sintonia con la presidenza di Concfcommercio della provincia di Brindisi e con chi rappresenta i giovani a livello nazionale nella struttura associativa. Contiamo, infine, di intensificare un dialogo costruttivo con tutte le altre associazioni imprenditoriali che operano in provincia di Brindisi e nel resto della Puglia, in maniera tale da realizzare iniziative condivise, magari anche con il coinvolgimento delle università e degli istituti scolastici di secondo grado”.

Il Gruppo nazionale dei Giovani Imprenditori di Confcommercio è nato nel 1988 in rappresentanza di oltre 200.000 giovani operatori del Terziario. La base associativa è costituita dagli imprenditori “under 42” aderenti alla Confcommercio.