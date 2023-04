GOLDEN CORK 2023:TENUTE LU SPADA MIGLIOR ESEMPIO DI SOSTENIBILITA’ VITIVINICOLA

GOLDEN CORK 2023:

Tenute Lu Spada scelta come miglior esempio di sostenibilità vitivinicola dell’anno.

La Weinloge® è un’organizzazione internazionale indipendente di winelovers provenienti da tutto il mondo con sede in Germania. Il principio fondamentale è quello di sostenere la viticoltura naturale, cioè trattare con rispetto il vigneto, l’uva e il vino, ma anche le persone, la natura e l’ambiente. In segno di riconoscenza, da oltre 20 anni, una volta all’anno viene assegnato il Tappo d’Oro ad una realtà vitivinicola che segue questa filosofia di gestione.

Per l’anno 2023 i membri del consiglio di questa organizzazione hanno scelto l’Italia e in particolare il territorio di Brindisi (fortemente consigliato dal consulente esperto Stefano Leggiero), in quanto vocato da sempre come storia, tradizione e cultura della produzione del vino.

Tra le tante candidate è emersa Tenute Lu Spada, con i seguenti punti a favore:

I loro vigneti hanno ridato vita ai terreni intorno ad un importante oasi faunistica protetta (Lago Cillarese);

Allevano in biologico i vitigni autoctoni brindisini e salentini, avendo cura della biodiversità e dell’ambiente;

La storia del vino di Brindisi viene riportata nelle etichette, donando cultura e tradizione ad ogni degustazione;

Filosofia del “parlare alle piante”: ogni estate in questa tenuta si organizzano cene tra le vigne e serate a tema con racconti e poesie.

Nella mattinata di sabato 22 Aprile proprio presso le Tenute, si terrà la cerimonia di premiazione e consegna del Golden Cork 2023. A conclusione dell’incontro saranno degustati i vini delle Tenute.

Saranno presenti i diversi rappresentati dell’organizzazione, tra cui Heinrich Holzmaier (Socio fondatore e Presidente Onorario) e Malte Anselm Beyer (Presidente).

Sarà presente, inoltre, la sommelier e “Donna del vino puglia” Titti Dell’Erba, insignita dal Campidoglio a Roma, del ruolo di Ambasciatrice del Bere Puglia – Doc Italy.

Nei giorni successivi Stefano Leggiero accompagnerà tutti gli ospiti in giro per Brindisi per far scoprire le bellezze della città.