“GOLDEN WINE AWARDS 2022” – PREMIATI ANGELO MACI E ASSUNTA DE CILLIS

Nella meravigliosa cornice di Tenuta Moreno, la vulcanica Pamela Raeli insieme al Sen. Dario Stefàno hanno premiato il Presidente Angelo Maci e il Direttore Generale Assunta De Cillis con il “Golden Wine Awards 2022” per essere stati insieme Ambasciatori del Vino Pugliese nel mondo. Un premio che racconta trentatré anni di promozione del brand vitivinicolo salentino; un lavoro fatto senza sosta che con tantissimi sacrifici ha reso questo territorio famoso per la produzione di vini di qualità. «…in tasca avevamo molti sogni – ha detto il Direttore Generale Assunta De Cillis che ha continuato – abbiamo proceduto consapevoli dell’importanza dello spirito mutualistico che caratterizza la nostra cooperativa e che ci ha motivati a promuovere i marcatori identitari di questo territorio attraverso le produzioni autoctone di Negroamaro, Primitivo e le altre eccellenze del Salento». Anche il Presidente Angelo Maci ha ribadito l’importanza del percorso fatto negli ultimi anni: «per il mondo eravamo dei perfetti sconosciuti; gli ostacoli maggiori che abbiamo incontrato risiedevano proprio nella difficoltà di spiegare al mondo che oltre ai blasonati vini toscani, piemontesi e veneti, nel profondo Sud d’Italia si stava muovendo una forza contadina unica che, col tempo, avrebbe conquistato i mercati mondiali». Presenti alla Premiazione anche la Event Manager Antonella Maci, il Direttore Commerciale Italia Antonella Di Fazio, l’Agronomo Nicola Scarano, il giovane enologo Francesco Fortunato Maci e la neo Presidente di Due Palme, Melissa Maci, che ha detto: «Papà e Assunta hanno creduto fortemente nel sogno Due Palme che oggi è sotto gli occhi di tutti. Siamo lo specchio dei sacrifici compiuti in questi lunghi trent’anni nei quali pietra dopo pietra si è dato vita ad una realtà cooperativistica che, mi fa piacere sempre ricordarlo, molti economisti e molti studenti raccontano nei loro lavori».