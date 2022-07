GOVERNO – ARESTA (IPF) : “RISPETTO TRAVAGLIO M5S , MA NOSTRE CONQUISTE A RISCHIO SE SI SCEGLIE LE ELEZIONI ANTICIPATE”



“Ho rispetto per il travaglio che sta affrontando il M5S in queste ore, chiamato a decidere se rinnovare l’impegno verso il Governo Draghi o scegliere la strada delle elezioni anticipate. Con molti di loro ho lavorato fianco a fianco in questi quattro anni esattamente per ottenere gli obiettivi che garantiscono i fondi del PNRR, intervenire contro il caro bollette e l’inflazione, approvare il salario minimo e il taglio al cuneo fiscale, intervenire sul costo dell’energia e del carburante, sostenere un sistema sanitario pubblico che assicuri il diritto alla salute per tutti e tutte. La domanda che mi sento di fare a questi colleghi e colleghe, incoraggiandoli ad assumere la posizione più efficace, siamo sicuri che sia la crisi di Governo e la certezza delle elezioni anticipate la strategia migliore per ottenere questi punti programmatici che servono specialmente alle fasce sociali più deboli e disagiate del Paese? “ Lo afferma, in una dichiarazione, Giovanni Luca Aresta, capogruppo d’Insieme per il Futuro nella Commissione difesa della Camera dei Deputati.

“Non siamo davanti ad una astratta responsabilità – prosegue Aresta – ma ad un bivio tra la possibilità di salvaguardare le conquiste per cui ci siamo battuti tutti insieme o invece la certezza di mettere il Paese nelle mani di chi, quegli obiettivi, ha sempre avversato.”

“La prosecuzione del Governo Draghi – conclude Aresta – è la migliore garanzia per continuare a cambiare l’Italia ed affrontare con equità ed intelligenza le troppe crisi sociali ancora aperte (pandemia, guerra, economia). Mi auguro per questo che prevalga l’interesse del Paese rispetto ad altri calcoli di parte.”