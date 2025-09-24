Facebook Instagram
Governo, Dipartimento per il Sud. D’Attis (Fi): “Conferma dell’attenzione del Governo per il Sud”


Nota del segretario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis.
“Il nuovo dipartimento per il Sud, che nasce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è la conferma dell’attenzione che il Governo nazionale ha per il Mezzogiorno del nostro Paese. La nuova struttura, che incorporerà anche la struttura di missione Zes, rafforzerà l’azione del sottosegretario per il Sud, Luigi Sbarra, che sta lavorando con grande impegno sulle sue competenze. Si tratta di un passo in avanti molto importante che concorrerà a rendere più efficaci e veloci i processi e l’attuazione dei programmi per il rilancio del Mezzogiorno”.

