Grande attesa per la “Brindisi-Corfu”. Sono già 87 le imbarcazioni iscritte!

C’è grande attesa, come tutti gli anni, per l’arrivo in città di equipaggi e imbarcazioni dei partecipanti alla regata velica internazionale Brindisi-Corfu. La 39^ edizione è già entrata nel vivo con il calendario di eventi collaterali, mentre nella giornata di sabato si svolgerà la cerimonia di presentazione degli equipaggi ai piedi della scalinata di Virgilio ed alla presenza delle massime autorità oltre che dei rappresentanti della Federazione Italiana Vela ai massimi livelli.

Nel frattempo, le prime imbarcazioni hanno già attraccato sulla banchina del lungomare, proprio nei pressi del villaggio della regata dove si respira aria di sport, di cultura e di valorizzazione delle bellezze che punta su una definitiva affermazione dal punto di vista turistico e ricettivo.

Al momento, quando è ancora possibile ricevere iscrizioni, sono 87 le imbarcazioni iscritte alla Brindisi-Corfu e tra queste si contano equipaggi con campioni di levatura internazionale. Un dato decisamente positivo, soprattutto se si considera l’impegno che richiede la partecipazione ad un evento di questa portata.

Il presidente del Circolo della Vela Nino Caso e tutto il suo staff sono a lavoro per garantire la massima assistenza e, allo stesso tempo, per creare le condizioni ideali per far interagire i regatanti giunti da ogni parte d’Italia con la popolazione brindisina.

Ci sono tutti i presupposti, comunque, perché anche quest’anno la regata tra le più importanti del Mediterraneo si trasformi in un successo.