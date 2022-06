GRANDE ATTESA PER L’EDIZIONE 2022 DEL FESTIVAL “MUSICA SULL’APPIA”

Grande attesa per l‘edizione 2022 del Festival internazionale di musica vocale da camera organizzato dall’Associazione musicale Parsifal. “Musica sull’Appia” (già Musica sull’acqua) festeggia la sua seconda edizione con tante novità, curiosità e soprattutto con un cartellone sempre più variegato. Il cambio di denominazione, che fortifica l’identificazione con il territorio, verte sulla valorizzazione della zona portuale, turistica e culturale della città di Brindisi, mediante concerti coniugati con performance di arte visiva e coreutica.

Le tre serate del 24, 25, 26 giugno p.v. comprendono eventi che riuniscono le espressioni musicali di eccellenza presenti sul territorio con nomi di rilevanza nazionale ed internazionale che si esibiranno in alcuni dei luoghi simbolo della città; si aprirà con la meravigliosa cornice del Castello Federico II, a seguire il Fojer del Teatro Verdi ed in chiusura il bellissimo Chiostro di S. Paolo. Inoltre in pre-apertura il 23 giugno il Festival vedrà il concerto del Coro Polifonico Parsifal, fiore all’occhiello dell’Associazione, che si esibirà nella Cattedrale di Brindisi per i festeggiamenti in onore del suo patrono S. Giovanni.

“Musica sull’Appia -afferma Anna Rita Di Sansebastiano, Presidente dell’Associazione -prevede una serie di appuntamenti che, oltre a costituire un unicum, si coniugheranno con cartelloni di iniziative comunali e con rassegne, convegni, azioni culturali in sinergia e/o promosse dai partners, tra cui il Museo Archeologico Ribezzo, che hanno come comune finalità la promozione e la valorizzazione del territorio dando rilevanza storica, archeologica e turistica. Saranno contemplate repliche e gemellaggi artistici; inoltre una delle serate, tutta al femminile, darà spazio alla solidarietà supportando un’associazione che si occupa di accoglienza e sostegno alle fasce più deboli e bisognose del territorio, in particolare alle donne vittime di violenza”.

Gli eventi di Musica sull’Acqua sono delle vere e proprie performance a tutto tondo dove l’idea, il luogo e le persone diventano parte della scena che la musica descrive.

“L’innovazione è l’elemento costitutivo di Musica sull’Appia -dichiara il M° Andrea Crastolla, direttore artistico della rassegna- infatti è il primo festival (almeno sul piano italiano) interamente dedicato alla musica vocale da camera. L’offerta musicale comprende per larga parte composizioni mai rappresentate in Puglia ed eseguite da grandi artisti provenienti anche da Georgia, Romania, Austria; non mancherà una special guest, con la presenza eccezionale di Toni Candeloro, nella doppia veste di ballerino e coreografo.”

Il programma completo sarà presentato durante la conferenza stampa del 20 giugno che si terrà nella sala della colonna, simbolo per eccellenza della Via Appia, di Palazzo Granafei-Nervegna alla presenza delle istituzioni, dei partners, degli sponsors e degli artisti.

Biglietti in prevendita presso il circuito viva-ticket, l’info point di Palazzo Granafei-Nervegna e durante le serate del Festival.