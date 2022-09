GRANDE ATTESA PER L’EVENTO “C’ERA UNA VOLTA IL CARO E VECCHIO WEST-ORECCHIETTE WESTERN”

Grande attesa per l’evento “C’era una volta il caro e vecchio West-Orecchiette Western” che si terrà domenica 18 settembre 2022, alle ore 19.00, presso il Castello Dentice di Frasso di Carovigno. Una serata dedicata agli appassionati dei film western e non solo, organizzata dall’Associazione “Le Colonne” in collaborazione con “Camposecco Far West”, un gruppo di persone che, con grande entusiasmo, si sono unite con un obiettivo così importante. Un’occasione unica per i cinofili che potranno così condividere informazioni e ricerche varie sui western che rappresentano un vero e proprio patrimonio da riscoprire e preservare. Durante la serata saranno proiettati interessanti video e sarà possibile ascoltare esperienze ed aneddoti raccontati da alcuni personaggi che hanno contribuito a rendere magico il mondo del western. Si è sempre parlato di “Spaghetti Western”, ma, dato che l’evento si tiene in Puglia, si è deciso per “Orecchiette Western” e, al termine della serata, si potranno degustare orecchiette e del buon vino. Non mancherà della buona musica e una fantastica visita del Castello con guide molto preparate. È consigliata la prenotazione ai seguenti numeri: 3791092451-3892453490. Un evento particolarmente interessante, una serata magica! Anna Consales