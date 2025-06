Grande partecipazione al concerto “Il Volo dell’Anima – dalle altezze del Divino alle profondità dell’Umano”

“Questo concerto è un viaggio dell’anima, un itinerario sonoro e spirituale che attraversa la vita nelle sue dimensioni più profonde, unendo l’elevazione dello spirito alla fragilità dell’esistenza umana”. Presso la Parrocchia SS. Resurrezione di Brindisi, si è tenuto il concerto per solo, coro polifonico e orchestra da camera:”Il Volo dell’Anima- dalle altezze del Divino alle profondità dell’Umano”, con il Coro Polifonico e Orchestra da Camera “Mater Misericordiae”, il Soprano Giuliana Maddalena Devicenti, con la direzione musicale del M° Anna Maria Sabino Pasquale. Ha presentato la serata la prof.ssa Lina Stella. È intervenuto Antonio Lacorte, Presidente dell’Associazione Musicale Culturale “Euterpe APS”, “una nuova realtà culturale, promossa da musicisti, volontari e appassionati, che crede nella musica come strumento di crescita personale, coesione sociale e valorizzazione del territorio”. Il concerto “Il Volo dell’Anima” è stato il primo grande evento che ha voluto celebrare la nascita di questa nuova Associazione. Il concerto ha compreso tre parti:”L’Ascesa dello Spirito: La Potenza del Sacro”, “Melodie di Vita: Il Cinema che Racconta l’Umano”, e “Musiche di Fede e Fratellanza: Armonie della Spiritualità Contemporanea”. Sono stati eseguiti i seguenti brani:”Coro a Bocca Chiusa”, Giacomo Puccini (da Madama Butterfly); “Ave Maria”, Pietro Mascagni (da Cavalleria Rusticana); “Inneggiamo al Signore Risorto”, Pietro Mascagni (da Cavalleria Rusticana); “Nuovo Cinema Paradiso”, Ennio Morricone (da Nuovo Cinema Paradiso); “C’era una volta il West”, Ennio Morricone (da C’era una volta il West); “Valzer del Gattopardo”, Nino Rota(da il Gattopardo); “Tu Es Petrus”, Marco Frisina (da Pietro); “Open the Doors”, Marco Frisina (da Giovanni Paolo II); “La Via dei Martiri”, Marco Frisina (da Alba romana). Tantissimi gli applausi da parte di un pubblico attento che ha condiviso la gioia di una serata musicale veramente appassionante. È intervenuto don Marco Candeloro, Parroco della Parrocchia SS. Resurrezione con importanti riflessioni. Un appuntamento imperdibile, reso possibile anche grazie al sostegno di realtà del territorio: Marea Seaside Experience di Giuseppe Baldacci e Lacorte Impianti SRLS di Luca Lacorte. Media partner dell’evento: BrindisiTime e IdeaRadio nel Mondo. Anna Consales