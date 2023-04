GRANDE PARTECIPAZIONE ALLA SANTA MESSA CRISMALE

Presso la Basilica Cattedrale di Brindisi si è tenuta la S. Messa Crismale presieduta dall’Arcivescovo, S. E. Mons. Giovanni Intini. La Chiesa era affollata, tanti i fedeli che hanno voluto partecipare alla Messa celebrata con solennità. Grande la gioia dell’Arcivescovo per la sua prima Messa Crismale nella Diocesi Brindisi-Ostuni. Presente anche S. E. Mons. Domenico Caliandro accolto dai fedeli con un sentito applauso. La Santa Messa Crismale introduce effettivamente nella Settimana Santa, la settimana più importante dell’anno. La celebrazione è stata arricchita dai canti del Coro Polifonico Arcivescovile “San Leucio”, che hanno contribuito a creare un’atmosfera di mistica concentrazione. Il Coro, ieri, ha animato la sua trentesima Messa Crismale. Sono, infatti, trascorsi esattamente 30 anni dalla sua fondazione, un traguardo molto importante. Suggestivo l’ingresso in Cattedrale del lungo corteo di sacerdoti, provenienti anche dalla provincia, che hanno rinnovato le promesse sacerdotali. Molto importanti le parole dell’Arcivescovo:”Una Chiesa che attraverso i Sacramenti cura le ferite, una Chiesa che esce per peregrinare per le strade del mondo”; “Olio che consacra, che risana le ferite del nostro cuore, che profuma la nostra esistenza e che illumina i nostri cammini”; “È tempo di lavorare insieme!”. Con la Santa Messa Crismale è iniziato il Triduo Pasquale. Anna Consales