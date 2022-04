GRANDE PARTECIPAZIONE ALLA SANTA MESSA CRISMALE

Nella Basilica Cattedrale di Brindisi si è tenuta la S. Messa Crismale presieduta dall’Arcivescovo, S. E. Mons Domenico Caliandro. Finalmente, dopo due anni terribili, con le limitazioni dovute alla pandemia, la Chiesa era affollata, tanti i fedeli che hanno voluto partecipare alla Messa celebrata con solennità. Grande la gioia dell’Arcivescovo per questo ulteriore passo avanti verso la normalità. La Santa Messa Crismale introduce effettivamente nella Settimana Santa, la settimana più importante dell’anno. La celebrazione è stata arricchita dai canti del Coro Polifonico Arcivescovile “San Leucio”, che hanno contribuito a creare un’atmosfera di mistica concentrazione. Suggestivo l’ingresso in Cattedrale del lungo corteo di sacerdoti provenienti anche dalla provincia. Molto importanti le parole dell’Arcivescovo:”Lui è la nostra verità e la nostra luce”. Non poteva mancare una riflessione sulla guerra in Ucraina:”La guerra anche se preannunciata, ci illudavamo che non poteva essere e invece…speriamo in qualche buona notizia”, “Non possiamo giustificare il male”. Stasera inizia il Triduo Pasquale con “La Santa Messa in Coena Domini” in Cattedrale, presieduta dall’Arcivescovo. Anna Consales